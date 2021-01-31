В Казани за минувшие сутки вывезли 12,2 тыс. тонн снега

В Казани за прошедшие сутки вывезли 12,2 тысячи тонн снега. В уборке задействовали 656 единиц спецтехники и 409 дорожных рабочих. С начала зимы с улиц города вывезли более 547,6 тыс. тонн снега.

Днем на уборку казанских улиц вышли 287 дорожных рабочих и 258 единиц специальной техники, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: kzn.ru

Ранее МЧС республики предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы. На территории Татарстана ожидаются метель, сильный ветер порывами 18—23 м/с, на дорогах сильная гололедица.