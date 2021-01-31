В Казани на проезжую часть упал строительный кран

В Казани на улице Воровского на проезжую часть упал строительный кран. Видео с места опубликовали пользователи соцсети.

На кадрах ролика видно, что на дороге лежит часть строительного крана. Похоже, что кран зацепился за мост, когда под ним проезжал грузовик КАМАЗ.

На месте образовывается пробка. Движение затруднено.

Ранее в Набережных Челнах на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе упал башенный кран.



Ольга Плешкова