Прокуратура проверила строительные краны в Челнах, которые рухнули из-за сильного ветра

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку двух строительных кранов, которые рухнули из-за сильного ветра в конце июня.

Напомним, 27 июня в Набережных Челнах на стройплощадке по улице Чулман в 34-м комплексе упал башенный кран. Чуть позже стало известно о падении еще одного строительного крана на Набережночелнинском проспекте в поселке Зяб.

Прокуратура установила, что упавший кран в поселке Зяб принадлежит строительной компании «КамАвтоСтрой», а кран, рухнувший на улице Чулман, — обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехЛидер».

Надзорное ведомство выявило нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов на обоих предприятиях.

Так, на строительном кране, принадлежащем ООО «Строительная компания «КамАвтоСтрой», по окончании работ крановщик не поставил в состояние ручного растормаживания одно тормозное устройство. На втором тормозном устройстве систему растормаживания не отрегулировали — тормозные колодки были прижаты к шкивам. В результате ветровой нагрузки поворотная платформа с башней и стрелой не поворачивалась по направлению ветра для уменьшения парусности конструкции крана, что привело к его падению.

Также после окончания работ рабочие не установили кран на место длительной стоянки, а на одном из четырех рельсовых полуавтоматических захватов был значительный износ выступа и трещина, в результате чего выступ отогнулся.



При проверке крана компании ООО «СтройТехЛидер» выяснилось, что толщина полок уголков несущих поясов нижней секции башни отличается от паспортных данных. Также крановщик нарушил требования руководства по эксплуатации крана в части разворота стрелы по ветру, растормаживанию тормозов механизма поворота и установки грузовой тележки на минимальный вылет.



По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителей указанных организаций представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



Также надзорное ведомство объявило официальное предостережение руководителям еще семи предприятий, эксплуатирующих башенные краны на территории Набережных Челнов, о недопустимости нарушения требований промышленной безопасности объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

