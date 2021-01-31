В МВД России призвали не посещать несогласованный митинг ради безопасности

В МВД России предупредили, что любые насильственные действия в отношении сотрудников полиции на несанкционированном митинге будут пресекаться. Лица будут задержаны и привлечены к ответственности.

В полиции призывают граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Следком РФ возбудил 20 уголовных дел после акций 23 января.

Ольга Плешкова