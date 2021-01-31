Пассажиры рейса Москва — Казань на 1,5 часа задержали вылет из-за отсутствия масок

В Москве на полтора часа задержали рейс из-за мужчин, отказавшихся надевать защитную маску. В конфликт пришлось вмешаться полиции.

Рейс Москва — Казань был запланирован на пять утра. Однако уже в самолете выяснилось, что у двоих пассажиров нет защитных масок. Бортпроводникам пришлось вызвать полицию.

Фото: realnoevremya.ru

В результате рейс опоздал на полтора часа.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчине, устроившему дебош на борту самолета, летевшего из Турции в Казань, грозит до 7 лет.

Ольга Плешкова