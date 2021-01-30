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В казанский инженерный лицей привезли уникального робота «Фонук» — видео

23:31, 30.01.2021
В казанский инженерный лицей привезли уникального робота «Фонук» — видео
Фото: скриншот

В казанский инженерный лицей привезли уникального робота «Фонук». Пока его только распаковали, работать с ним ученики начнут в сентябре. До этого времени педагоги должны разработать методическое пособие, об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Робот может поднять предметы весом до полутора тонн и переместить их в нужное место. Он используется на производствах по всему миру.

В конце декабря стало известно, что специалисты Университета Иннополис совместно с коллегами из Лондонского университета планируют разработать робототехнические системы, которые будут помогать человеку на производстве, при переносе тяжестей и в реабилитации после инсульта.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологииОбразование Татарстан
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