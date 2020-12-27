Ученые Университета Иннополис планируют создать робота-помощника человеку

Специалисты Университета Иннополис совместно с коллегами из Лондонского университета планируют разработать робототехнические системы, которые будут помогать человеку на производстве, при переносе тяжестей и в реабилитации после инсульта. Татарстанские ученые выиграли 1,5 млн рублей в конкурсе РФФИ и Лондонского королевского общества на лучшие научные проекты фундаментальных исследований.

Разработчики Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис предложили создать роботов с приводами на основе скручивания нитей — несколько тонких тросов сокращаются, закручиваясь от электрического двигателя. Это энергоэффективнее и проще, при этом грузоподъемность таких систем выше.

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Ученые начнут с создания простых устройств — джойстиков. Затем они будут разрабатывать роботизированные экзоскелеты.

Руководитель лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Университета Иннополис Игорь Гапонов отметил, что сейчас такие разработки востребованы поскольку физический труд теряет привлекательность, а требования к качеству и количеству выпускаемой продукции повышаются.

Разработчики рассказали, что первыми в мире получат результаты исследования нервно-мышечной активности человека во время взаимодействия с устройствами на основе приводов на скручивании нитей, сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Ранее специалисты вуза представили «умную» майку для спортсменов.

Татьяна Леухина