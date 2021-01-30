Открытие шахматной зоны и встречи со студентами: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 30 января

Руководитель Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов выложил выступление с вечера встреч со студентами.

Глава Дрожжановского района РТ Марат Гафаров побывал сегодня на открытии турнира по хоккею с шайбой памяти Илдара Халиуллова. В соревновании принимают участие 7 команд из 6 районов Татарстана и Чувашии.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин опубликовал фото с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Руководитель Лаишевского района Ильдус Зарипова показал видео с открытия в лаишевской школе № 2 шахматной зоны. Программа по созданию таких мест в республиканских учебных заведениях стартовала именно здесь.