Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом порядке выплаты больничных

Фото: Максим Платонов (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект о начислении выплат больничных и пособий по материнству, единовременного пособия при рождении ребенка и уходу за ним из Фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас эти выплаты идут через работодателя. Документ будет гарантировать оплату вне зависимости от финансового положения компании.

Основанием для выплат по больничному станет листок нетрудоспособности в форме электронного документа. По желанию застрахованного лица медорганизация должна будет выдать ему выписку из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа. Форму выписки утвердит страховщик. При этом первые три дня больничного, как и прежде, будет оплачивать работодатель.

Фото: duma.gov.ru

С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности.

Новые правила оформления больничного ввело правительство РФ. Они вступили в силу в середине декабря. Согласно им, больной может оформить его дистанционно и получить в электронном виде. Теперь предполагается зафиксировать нововведения нормами федерального закона.



Татьяна Леухина