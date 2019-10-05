В Башкирии появятся 14 полилингвальных школ, туда будут набирать учеников из Татарстана

Глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал появление в республике 14 полилингвальных школ. Уже две из них, по его словам, приняли сегодня школьников.

Хабиров добавил, что эти школы станут «локомотивами нашего образования». «Моя мечта — чтобы все наши школы по оснащению и качеству преподавания приблизились к ним», — написал он в социальных сетях.

На сайте главы Башкирии сообщается, что одним из языков обучения там станет татарский, что должно привлечь учеников из Татарстана и Удмуртии.

Напомним, в Татарстане первый полилингвальный комплекс на базе казанской школы заработает с 1 сентября 2020 года.