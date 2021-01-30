Росздравнадзор: требовать плату за вакцину от COVID-19 незаконно

В поликлиниках и больницах России не имеют права требовать деньги за прививку от коронавируса. Росздравнадзор напоминает, что вакцина не продается в розницу. Так что предложение оплатить прививку в любом из пунктов, где проводится вакцинация, — незаконно. Это разъяснили в пресс-службе Росздравнадзора для РИА «Новости».

Напомним, прививки от коронавируса сегодня в России могут делать только организации с лицензией на медицинскую деятельность. Медики пока используют вакцину «Спутник V», разработанную в центре им. Гамалеи. Ее вводят пациентам в 3 098 организациях и 427 мобильных пунктах. По предприятиям страны и труднодоступным районам колесят 1 494 выездных бригады. С начала марта в арсенал бесплатной вакцинации войдет вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона», а в апреле — третья, «Ковивак».



Напомним, вчера в Татарстан поступило 19 300 новых доз «Спутника V», а на следующей неделе ожидается еще одна партия. Тем временем ДУМ РТ просит проверить и «Спутник», и «ЭпиВакКорону» на предмет халяльности.

Людмила Губаева