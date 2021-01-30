Казань вошла в список городов, куда подешевели авиабилеты в феврале

Казань вошла в десятку городов, куда в феврале подешевели авиабилеты. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip

Аналитики выяснили, что в феврале полет в Мурманск окажется дешевле на 29%: билет стоит в среднем 3,7 тыс. рублей. Затем в списке идет Кемерово, куда перелет обойдется 3,9 тыс. рублей — на 28% ниже, чем в январе. Тройку замыкает Москва, куда билет обойдется на 27% дешевле.

Фото: realnoevremya.ru

В десятку городов вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой и Казань. Покупая билеты в эти города можно сэкономить от 600 рублей до 2 тыс. рублей, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Казани для туристов могут разработать мобильное приложение-гид.

Ольга Плешкова