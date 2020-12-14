Ильсур Хадиуллин рассказал о росте интереса татарстанских школьников к шахматам

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе онлайн-конференции рассказал о росте о росте интереса школьников к шахматам с открытием «шахматных зон» в школах. При этом ведущий конференции также предположил, что рост интереса может быть связан еще и с успехом сериала «Ход королевы» от Netflix, который спровоцировал взрывной рост интереса к шахматам по всему миру.

— В прошлом году у нас 132 школы в рамках нацпроекта «Образование» — мы открыли такие «шахматные зоны». Увеличилось количество детей, желающих [заниматься шахматами], в других школах мы тоже будем создавать такие возможности.

Фото: mon.tatarstan.ru

Напомним, что команда из Татарстана заняла третье место во Всероссийском соревновании по шахматам среди сельских школьников, проходившем с 3 по 9 октября в Самарской области.



По данным аналитиков, мини-сериал «Ход королевы», вышедший в конце октября на Netflix, повысил спрос казанцев на шахматные доски на 34%.

