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В Казани открылась выставка «Лики России»

23:35, 29.01.2021
В Казани открылась выставка «Лики России»
Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казани в Доме Дружбы народов Татарстана открылась выставка «Лики России». На ней представлены картины из семейной коллекции председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимира Зорина.

На выставке можно увидеть лишь часть коллекции, которая насчитывает более 450 картин почти двухсот художников, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана. В частности, представлены работы российских художников последней четверти XX — начала XXI века.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Выставка «Лики России» продолжит свою работу до 21 марта.

В январе в Казани в галерее «Дом ART» открылась ретроспективная выставка заслуженного деятеля искусств Татарстана Николая Индюхова «Жизнь на высокой ноте».

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
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