Прокуратура Бугульмы помогла решить проблему с большими счетами за отопление — видео

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После вмешательства прокуратуры жителям Бугульмы прислали квитанции за коммунальные услуги с перерасчетом. Люди жаловались на большие суммы за отопление, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Выяснилось, что произошла техническая ошибка и управляющие компании включили в квитанции за ЖКУ плату за отопление нежилых помещений.

Прокуратура Бугульмы также выявила нарушения в обсаживании тепловых сетей — теплоцентрали города не соответствуют нормам жилищного законодательства: теплотрассы грели улицы, а платить за это были вынуждены местные жители.

Всем управляющим компаниям Бугульмы прокуратура направила предписания устранить выявленные нарушения.

Татьяна Демина