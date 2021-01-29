В Набережных Челнах состоялось открытие Года родных языков и народного единства

В Набережных Челнах прошел праздничный концерт, приуроченный к открытию Года родных языков и народного единства, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда.

«Сегодня мы собрались, чтобы вместе с общественными организациями, национальными общинами, неравнодушными челнинцами дать официальный старт году родных языков и народного единства», — заявил мэр Челнов Наиль Магдеев на торжественном мероприятии.

Он отметил, что жители города должны общими усилиями развивать родные языки и укреплять материально-техническую базу национально-культурных объединений.

Фото: nabchelny.ru

Напомним, в Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства. По словам президента РТ Рустама Минниханова, это решение продиктовано необходимостью укреплять единство многонационального народа республики.



Татьяна Демина