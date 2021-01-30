Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -5 градусов

В субботу, 30 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем прогнозируется метель.



Ветер южный, юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Днем порывы могут достигать до 18 м/с.

Днем температура воздуха составит 0..-5 градусов. В Казани — от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -5°С.



Напомним, ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики, что сегодня с 6 до 18 часов местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.



Татьяна Демина