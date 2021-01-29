В 2020 году в Татарстане недоимка по обязательному соцстрахованию составила 137 млн рублей

В прошлом году в Татарстане недоимка по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составила 137 млн рублей. Это на 22,7 млн рублей больше, чем в 2019 году, сообщил сегодня глава регионального отделения Фонда социального страхования РФ Павел Лоханов на итоговой коллегии ведомства.

Основные причины недоимки — банкротство страхователей, рост недоимки крупнейших должников и тяжелое финансовое положение ряда страхователей, пишет «Коммерсант».

Лоханов отметил, что на сегодняшний день на учете в татарстанском отделении ФСС состоят свыше 122 тыс. предприятий и организаций с общей численностью работников 1,3 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что с января по сентябрь 2020 года в Казани зарегистрировали 58 происшествий на рабочем месте: 36 из них квалифицированы как производственные, остальные 22 таковыми не признаны.



Татьяна Демина