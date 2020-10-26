В Казани на 16% снизилось количество несчастных случаев на производстве

По сравнению с 2019 годом в Казани на 16% уменьшилось число несчастных случаев на производстве. Об этом сегодня рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

С января по сентябрь 2020 года в Казани зарегистрировали 58 происшествий на рабочем месте: 36 из них квалифицированы как производственные, остальные 22 таковыми не признаны. Последние, как правило, были вызваны ухудшением состояния здоровья работников.

На треть по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество летальных исходов на производстве: в текущем году зафиксировано 7 случаев смерти на рабочем месте. Наибольшую опасность для жизни представляют производственная сфера и отрасль товаров и услуг.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, что в первой половине октября в Приволжском районе Казани при обрушении грунта погибли два человека, которые прокладывали сети канализации к частному дому.

