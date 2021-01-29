Новости общества

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Министр по делам молодежи РТ встретился с участниками митингов в поддержку Навального

18:37, 29.01.2021
Министр по делам молодежи РТ встретился с участниками митингов в поддержку Навального
Фото: instagram.com

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретился с участниками несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходившей 23 января. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Для современного Татарстана формат несогласованного митинга не является инструментом решения проблемных вопросов. А вот диалог, напротив, много раз показал свою эффективность», — написал он.

По его словам, именно благодаря конструктивному диалогу преображаются парки, строятся молодежные центры и лагеря, обновляются культурные объекты: «Мы как министерство не поддерживаем несанкционированные митинги и просим воздержаться от участия в них. Уверен, мы имеем все легитимные формы для диалога по любым вопросам, волнующим молодежь республики».

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее «Реальное время» анонсировало встречу представителей Минмолодежи РТ с участниками митинга в поддержку Навального.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем