Министр по делам молодежи РТ встретился с участниками митингов в поддержку Навального
Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов встретился с участниками несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, проходившей 23 января. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
«Для современного Татарстана формат несогласованного митинга не является инструментом решения проблемных вопросов. А вот диалог, напротив, много раз показал свою эффективность», — написал он.
По его словам, именно благодаря конструктивному диалогу преображаются парки, строятся молодежные центры и лагеря, обновляются культурные объекты: «Мы как министерство не поддерживаем несанкционированные митинги и просим воздержаться от участия в них. Уверен, мы имеем все легитимные формы для диалога по любым вопросам, волнующим молодежь республики».
Ранее «Реальное время» анонсировало встречу представителей Минмолодежи РТ с участниками митинга в поддержку Навального.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым