Сотрудники ГИБДД Казани во время рейда за час проверили 12 автобусов
В Казани ГИБДД организовала рейд по проверке автобусов. Только за час гаишники успели проверить 12 транспортных средств.
Рейд проходит на Горьковском шоссе. Проверяют аптечки, тахограф, огнетушители, внесение изменений в конструкцию, состояние колес, путевую документацию.
Полицейские составили 10 протоколов по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».Авто Татарстан
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