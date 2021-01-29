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Сотрудники ГИБДД Казани во время рейда за час проверили 12 автобусов

15:29, 29.01.2021
Сотрудники ГИБДД Казани во время рейда за час проверили 12 автобусов
Фото: Дарья Пинегина

В Казани ГИБДД организовала рейд по проверке автобусов. Только за час гаишники успели проверить 12 транспортных средств.

Рейд проходит на Горьковском шоссе. Проверяют аптечки, тахограф, огнетушители, внесение изменений в конструкцию, состояние колес, путевую документацию.

Фото: Дарья Пинегина

Полицейские составили 10 протоколов по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

Авто Татарстан
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