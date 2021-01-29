Продукция подразделения КАМАЗа вошла в «100 лучших товаров России»

Продукция ООО «Автосвет» предприятия Группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), которая входит в структуру КАМАЗа, вошла в «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Высокой оценки удостоились три изделия — блок-фара, задний фонарь для моделей легковых и грузовых автомобилей. Критериями для знака отличия были качество, экологичность, энергоэффективность, безопасность производства, соблюдение требований охраны труда на предприятии, внедрение систем менеджмента и так далее.

Фото: realnoevremya.ru

По словам генерального директора «Автосвета» Ирека Сафиуллина, конкуренция была серьезной. Для предприятия особенно важно, что высокая оценка была получена в непростом 2020 году: «Мы не только смогли обеспечить развитие, но и успешно поборолись за признание продукции на общероссийском уровне».

Отметим, что для предприятия год действительно был не самым простым. Так, на КАМАЗе даже создавали штаб по противодействию экономическим рискам из-за коронавируса.