В Казани продажи дорогих смартфонов выросли на 50% по итогам 2020 года

По итогам 2020 года в Казани продажи гаджетов показали положительную динамику, несмотря на краткосрочное падение спроса во втором квартале. В среднем казанцы покупали телефон за 17 698 рублей, сообщает РБК Татарстан.



По словам ретейлеров, пандемия подогрела интерес жителей татарстанской столицы к гаджетам, которые могут служить в том числе для удаленной работы. Так, вместо смартфонов за 5 тыс. рублей или менее казанцы выбирали гаджеты среднего или высокого ценового сегмента. Число приобретенных девайсов дороже 50 тыс. рублей в казанских салонах выросло на 40% по сравнению с 2019 годом.

Еще казанцы предпочитали выбирать гаджеты с большим дисплеем — продажи устройств с диагональю от 6 дюймов выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.

Фото: pixabay.com

К тому же жители Казани на 50% чаще приобретали товары онлайн.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Казани продажи мобильных телефонов увеличились на 7% по сравнению с 2019 годом.