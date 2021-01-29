Казанская квартира вошла в десятку самых дорогих «однушек» России

Квартира в центре Казани попала в топ-10 самых дорогих «однушек» страны. Небольшая квартира в ЖК «Барселона» на улице Петербургской оценивается владельцем в 11,5 млн рублей.

В рейтинге сервиса ЦИАН она заняла седьмое место. Площадь самой дорогой однокомнатной квартиры Казани составляет всего 53,4 кв. м. Автор объявления делает упор на близость к центру города и на уникальную мебель, которая останется новому собственнику.

На первом месте рейтинга находится «однушка» из Красногорска. За квартиру площадью 60 кв. м в ЖК «Парк Рублево» просят 17,9 млн рублей. Далее следуют квартиры в Севастополе (16 млн) и Краснодаре (14 млн).