Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка

Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на зампредправления Альфа-банка Владимира Сенина.



По его словам, задержание произошло еще 23 декабря после запроса Генпрокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке. В 2012 году между собственниками произошел корпоративный конфликт, в результате банк отправился на санацию к Альфа-Банку.

Ранее «Реальное время» публиковало материал, в котором сообщало о продаже Александровского пассажа в Казани на фоне банкротства его собственников. Еще в 2007 году здание у города выкупил петербургский «Балтийский банк», а в 2010-х перешло в АО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН) — Исаев фигурирует как основатель этого агентства.