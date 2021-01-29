Щекутьев сменил Кремлева на посту главы Федерации бокса России

Новым генеральным секретарем Федерации бокса России стал Кирилл Щекутьев. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На этом посту он сменил Умара Кремлева, ранее избранного президентом Международной ассоциации бокса (АИБА).

«Моя главная задача сейчас сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей федерации в последние 4 года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться еще стремительнее. Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта», — сказал Щекутьев.

До своего назначения Щекутьев занимал должность заместителя генерального секретаря Федерации по профессиональному боксу.

Напомним, ранее нокаут в исполнении российского боксера Александра Поветкина признали лучшим в 2020 году по версии WBC.