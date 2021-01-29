В Татарстане должников по налогам лишили пособия при рождении тройни

В Татарстане теперь могут отказать должникам по налогам в получении единовременной выплате при рождении тройни. Приказ о внесении соответствующих изменений в регламент предоставления господдержки населению подписала министр труда занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова.



Теперь для оформления необходимо представить справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом, наличие задолженности по налогам сделали основанием для отказа в выплате при единовременном рождении трех и более детей.

Ранее Татарстан вошел в число самых многоплодных регионов России.

Ольга Плешкова