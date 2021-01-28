«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» на выезде обыграл хабаровский «Амур» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбами в составе уфимцев отметились Родион Амиров, Михаил Науменков и Сакари Маннинен.
Благодаря этой победе «Салават Юлаев» набрал 67 очков в 52 играх и занимает 3-е место в Восточной конференции. Уфимцы стали третьей командой Востока, обеспечившей себе участие в плей-офф КХЛ.
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