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«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

14:37, 28.01.2021
«Салават Юлаев» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» на выезде обыграл хабаровский «Амур» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбами в составе уфимцев отметились Родион Амиров, Михаил Науменков и Сакари Маннинен.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» набрал 67 очков в 52 играх и занимает 3-е место в Восточной конференции. Уфимцы стали третьей командой Востока, обеспечившей себе участие в плей-офф КХЛ.

Ранее место в Кубке Гагарина забронировали казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

СпортХоккей Башкортостан
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