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В Казани осудили машиниста, из-за которого в Юдино поезд сошел с рельс

11:57, 29.01.2021
В Казани осудили машиниста, из-за которого в Юдино поезд сошел с рельс
Фото: realnoevremya.ru

В Казани вынесли приговор 40-летнему машинисту , по вине которого в Юдино сошел с рельсов поезд. Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы.

Суд установил, что машинист нарушил правила движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ходе производства маневровых работ. Железнодорожник не обеспечил точное выполнение задания на маневровую работу, не следил за подаваемыми сигналами и указаниями о передвижениях, не обеспечил безопасность производства маневров. В результате состав из 61 вагона сошел с рельс.

Фото: соцсети (архив)

В результате происшествия обошлось без пострадавших, однако ущерб ОАО «РЖД» превысил 8 млн рублей, говорится на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что ЧП произошло 5 марта 2020 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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