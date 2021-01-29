В Казани осудили машиниста, из-за которого в Юдино поезд сошел с рельс

В Казани вынесли приговор 40-летнему машинисту , по вине которого в Юдино сошел с рельсов поезд. Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы.

Суд установил, что машинист нарушил правила движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в ходе производства маневровых работ. Железнодорожник не обеспечил точное выполнение задания на маневровую работу, не следил за подаваемыми сигналами и указаниями о передвижениях, не обеспечил безопасность производства маневров. В результате состав из 61 вагона сошел с рельс.

Фото: соцсети (архив)

В результате происшествия обошлось без пострадавших, однако ущерб ОАО «РЖД» превысил 8 млн рублей, говорится на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что ЧП произошло 5 марта 2020 года.

Ольга Плешкова