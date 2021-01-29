На проектирование и строительство участков М-12 в Чувашии и Татарстане заплатят 35,7 млрд рублей

Госкомпания «Автодор» объявила два конкурса на проектирование и строительство участков скоростной автомагистрали М-12 «Москва — Казань», проходящих по территории Чувашии и Татарстана. На эти цели в сумме направят 35,7 млрд рублей.

Протяженность обоих участков составляет 66 км. Они входят в состав 77-километрового седьмого этапа М-12 (586—663 км), пишет «Интерфакс».

Первый участок протяженностью 40,9 км пройдет от северной границы села Большие Кайбицы в Чувашии до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения Р-241 на территории Татарстана. На это выделили 24,8 млрд рублей.

На проектирование и строительство участка М-12 протяженностью 25,1 км от пересечения с федеральной автодорогой А-151 до окончания восточной границы Малоподберезьенского леса на территории Татарстана потратят 10,8 млрд рублей.

Оба участка будут четырехполосными технической категории 1Б с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Заявки в рамках обоих конкурсов принимаются с 28 января по 15 февраля. Итоги подведут 2 марта.

Ранее сообщалось, что положительное заключение Главгосэкспертизы на все этапы строительства трассы М-12 «Москва — Казань», от нулевого до восьмого, ожидается получить к августу 2021 года.