Минтранс РФ озвучил сроки прохождения экспертизы трассы М-12 «Москва — Казань»

Положительное заключение Главгосэкспертизы на все этапы строительства трассы М-12 «Москва — Казань», от нулевого до восьмого, ожидается получить к августу 2021 года. Об этом рассказали в Минтрансе России.

Подготовка территории идет на всех участках трассы. На нулевом этапе дороги — обходе Балашихи и Ногинска — проводится подготовка территории под строительство. В феврале планируется подвести итоги конкурсных процедур на проектирование и строительство второго участка нулевого этапа протяженностью 44 километра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все работы, которые были запланированы на 2020 год, были выполнены на 100%, передает «Российская газета».

Сегодня Счетная палата РФ обратила внимание на то, что при вводе трассы М-12 в эксплуатацию существуют риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута «Европа — Западный Китай».



Татьяна Леухина