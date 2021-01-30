В Казани стартовала зимняя спартакиада среди работников промышленных предприятий

20:40, 30.01.2021 26
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сотрудники ведущих промышленных предприятий Татарстана соревнуются на базе лагеря «Солнечный». В их числе и команда ПАО «Казаньоргсинтез», которая заняла третье место в летних соревнованиях. Участники третьей зимней спартакиады республиканского отделения Росхимпрофсоюза состязаются в трех видах спорта: шахматы, лыжные гонки, настольный теннис. По итогам двух дней команда, которая покажет лучший результат, получит кубок победителя. 


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