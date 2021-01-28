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В Татарстане волонтеры во время пандемии помогли 20 тыс. одиноким пенсионерам — видео

22:53, 28.01.2021
В Татарстане волонтеры во время пандемии помогли 20 тыс. одиноким пенсионерам — видео
Фото: скриншот

В Татарстане за время пандемии волонтеры кол-центра «Мы поможем» помогли 20 тысячам одиноким пенсионерам. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В разгар пандемии, весной, многие соцработники работали по десять смен подряд. В Татарстане живет более 115 тысяч пожилых граждан. Из них лишь десятая часть состоит на соцобслуживании.

С ноября работу кол-центра восстановили. Сейчас нагрузка на операторов сократилась в сто раз.

«Реальное время» рассказывало о работе волонтеров весной прошлого года. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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