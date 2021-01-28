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В Нижнекамске может появиться Центр управления городом в сфере ЖКХ

22:23, 28.01.2021
В Нижнекамске может появиться Центр управления городом в сфере ЖКХ
Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске появится центр управления городом в сфере ЖКХ. Об этом рассказал мэр города Айдар Метшин на итоговой коллегии Минцифры РТ.

Подобная система управления работает в Москве. Пробную версию программы начали внедрять в Нижнекамске в ноябре прошлого года.

— Пока нами апробирован сервис на примере только нескольких первоочередных задач — уборка мусорных урн, соблюдение чистоты контейнерных площадок, дезинфекция мест общего пользования и уборка придомовой территории, — рассказал Метшин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Центр управления городом в сфере ЖКХ поможет отслеживать процесс выполнения плановых задач и сократить время на работу с обращениями граждан, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

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Татьяна Леухина
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