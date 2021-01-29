В Татарстане 77-летний пенсионер получил 50 процентов ожогов тела и дыхательных путей при пожаре в квартире

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 77-летнему пенсионеру, получившему на пожаре 50 процентов ожогов тела и дыхательных путей. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

В тот вечер, когда все произошло, он вернулся с дежурства, поставил разогреваться суп и прилег отдохнуть. Проснулся мужчина от того, что кошка прыгнула ему на грудь. Тем временем вся комната была в дыму, коридор и кухню уже охватило пламя. Все горело, нужно было как-то выбираться.

77-летний пенсионер прошел через огонь, едва не потеряв сознание. В РКБ его доставили 1 января. У него обгорело 50 процентов поверхности тела и дыхательные пути. Три дня специалисты ожогового отделения РКБ выводили мужчину из шокового состояния в палате интенсивной терапии и только потом перешли к лечению и операциям.

Врачи ежедневно или через день обрабатывали раны в зависимости от их состояния. Бориса Петровича поместили на специальную противоожоговую реабилитационную кровать SAT-1, которая основана на принципе «сухой жидкости». На такой кровати пациент находится как в невесомости и не давит на раны собственным весом.

Все время пенсионер находился на сильных обезболивающих препаратах. А чтобы боль не возвращалась ни на секунду, рядом с дедушкой дежурила анестезиолог-реаниматолог. Хирурги сделали четыре операции по очистке кожи. На сегодняшний день мужчина чувствует себя намного лучше. Ожоги дыхательных путей и лица полностью зажили, другие подживают, но в некоторых местах еще потребуется пересадка кожи.

Ранее врачи РКБ Татарстана провели успешную операцию на кишечнике 35-летней женщине. Теперь ей не угрожает рак кишечника, от которого умерли ее родственники.



Татьяна Леухина