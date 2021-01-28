Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на выходных

На эти выходные в Татарстане прогнозируется метель и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, в субботу, 30 января в республике ожидается мокрый снег, местами метель. Ветер южный умеренный, днем сильный порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3..-8˚C, днем повысится до -4..+1˚C. На дорогах сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье, 31 января, днем прогнозируется мокрый снег, метель. Ветер южный сильный, порывами 15—20 м/с. Ночью прогнозируется от-3..-8˚C, днем — -4..+1˚C.

В понедельник погода в Казани побила температурный рекорд 1985 года.