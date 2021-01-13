В Набережных Челнах пятеро парней получили 17,5 лет тюрьмы за изнасилование в кафе

Набережночелнинский суд сегодня вынес приговор пятерым мужчинам, обвиняемых в групповом изнасиловании 23-летней девушки в туалете кафе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимые получили суммарно 17,5 лет лишения свободы. Один из мужчин получил 4 года лишения свободы, двое — по 3 года 6 месяцев, еще один — 2 года 6 месяцев. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Пятому злоумышленнику суд назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приговор суда в законную силу не вступил.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Пятеро мужчин завели пьяную 23-летнюю девушку в туалет, где изнасиловали ее по очереди. Потерпевшей удалось спрятаться в одной из кабинок, откуда она позвонила в полицию.

Татьяна Леухина