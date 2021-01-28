Жители Татарстана в 2020 году жаловались на нарушение своих прав почти 6 тысяч раз

Фото: скриншот (архив)

Жители Татарстана в 2020 году пожаловались на нарушение своих прав 5 859 раз, заявила Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.



Так, в апреле жители обращались с вопросами о выплате стипендии безработным в связи с получениями ими дополнительного профессионального образования — пары из-за коронавируса были приостановлены, и стипендия не выплачивалась. Сабурская рассказала, что обращения учли.

По ее словам, средний период безработности жителя Татарстана составлял от 1,8 до 4,8 месяца.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Татарстане составляет 1,72%.

Маргарита Головатенко