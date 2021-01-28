В 2020 году спрос на сервисы для самозанятых в Ак Барс Банке вырос вдвое

В 4,5 раза больше чеков оформили самозанятые через приложение Ак Барс Онлайн по итогам 2020 года. Благодаря мобильным сервисам в приложении Ак Барс Банка услуги самозанятых стали более доступными в новых рыночных условиях.

Чтобы пользоваться мобильными сервисами и взаимодействовать с ФНС через приложение банка, зарегистрированным самозанятым не нужно посещать отделение банка и налоговую службу — активация происходит онлайн.

Все доходы от профессиональной деятельности клиенты могут учитывать в приложении, и при этом не нужно привязывать к системе какую-то конкретную карту, средства зачисляются на счет самозанятого. Если самозанятый получил оплату не на карту, а иным способом, к примеру наличными, то необходимую сумму можно вручную добавить в разделе «Мои продажи».

Для всех доходов в приложении можно сформировать чек и отправить его клиентам любым удобным способом: с помощью мессенджера или по почте. Предварительно самозанятый выбирает для кого — физического или юридического лица — нужно создать чек. Если он был сформирован по ошибке или клиенту пришлось вернуть деньги, то чек можно аннулировать.

Узнать подробную информацию о налоговом режиме для самозанятых и скачать приложение Ак Барс Онлайн (4+) можно по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал