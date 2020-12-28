Жительницу Казани приговорили к условному сроку за организацию «резиновой» квартиры

45-летнюю жительницу Казани приговорили к условному лишению свободы на 10 месяцев с таким же испытательным сроком за организацию «резиновой» квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

С января по март 2020 года женщина в своей квартире на улице Химиков фиктивно прописала 37 иностранцев, которые фактически там не проживали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Осужденная свою вину в преступлении (ст. 322.3 УК РФ) полностью признала.

В октябре за организацию «резиновой квартиры» суд оштрафовал 19-летнего казанца на 20 тысяч рублей — он прописал 34 иностранцев.



Татьяна Демина