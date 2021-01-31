Меха не в моде: пять видов теплой зимней одежды без меха животных

Фото: Максим Платонов

Пуховик

Один из самых популярных видов зимней одежды в последнее время (на волне отказа от одежды, в результате производства которой убивают животных) — пуховики. Считается, что они относительно недорогие и теплые. Однако на практике пуховик может оказаться вовсе не теплым — все будет зависеть от наполнителя. Наиболее теплый вариант наполнителя, собственно, пух — в определенной пропорции с пером, которое призвано облегчить вес одежды. В зависимости от того, какая пропорция будет у этих двух наполнителей, будет зависеть тепло — обычно «идеальным» вариантом считается 70% пуха и 30% пера (в такой пропорции пуховик предполагается носить до температуры в -20 градусов).

Существует также много моделей из разных видов синтетических материалов — некоторые из них можно носить даже при более низкой температуре, чем пуховики из натуральных материалов. К примеру, минимальная температура для тинсулейта и холлофайбера — -30 градусов. Отличительная особенность пуховиков в целом — поверхность состоит из «отделений» (считается, что их размер не должен превышать 20 на 20 сантиметров), они сделаны для того, чтобы наполнитель не скапливался в одном месте.

Пальто

Хорошая альтернатива пуховикам, особенно если вы не собираетесь в течение длительного времени находиться на улице при крайне низких температурах, — пальто. В рамках стереотипа считается, что пальто — это вид одежды на осень и зимой его носить невозможно. Однако в некоторых случаях это не совсем так: существуют «зимние» пальто с утеплителем. Помимо основного материала, из которого сделано пальто, в них есть также слой утеплителя — достаточного легкого, чтобы такое пальто носить было удобнее, чем пуховик.

Фото: pxhere.com

В зависимости от конкретного утеплителя зимние пальто можно носить до температуры в -15—25 градусов, а при правильном подборе остальной одежды — и до еще более заметного холода. Естественно, основной плюс пальто — это более элегантный (и разнообразный) внешний вид, а также вес — пуховики довольно тяжелые, особенно из натуральных материалов.

Парка

Еще один неплохой вариант для зимы — парка. Она представляет собой длинную теплую куртку с капюшоном — в зимнем варианте — с утеплителем. Одна из важных особенностей парок — ветрозащищенность. Кроме того, парки зачастую бывают и влагозащищенными благодаря специальной пропитке, что делает их удобными и при использовании во время оттепелей.

Фото: pixabay.com

Но основной параметр, по которому нужно выбирать именно зимнюю парку, — это наполнитель. Они тут примерно те же, что в случае с пуховиками — к примеру, может использоваться натуральный пух, а могут — современные синтетические материалы. Такие, как холлофайбер, тинсулейт или термофинн. Если такой подклад еще и отстегиваемый — то парку вообще можно будет носить начиная с +10 до -20—30 градусов.

Анорак

Несколько отличающийся по виду тип зимней одежды — анорак. По большому счету, он представляет собой куртку, но без традиционной молнии — анорак надевается как свитер, через голову. В анораке, кроме того, нет боковых карманов — вместо них есть один общий карман по центру. Такой вид связан с тем, что изначально анорак использовался для альпинистских и туристических целей — боковые карманы при рюкзаке на спине невозможно использовать, так как они перекрываются поясом.

Во всем остальном зимние анораки, по большому счету, похожи на пуховики и пальто — в них может быть отстегивающаяся подкладка, да и наполнители используются примерно те же. Основной плюс анорака — большая прочность и ветрозащита, за счет отсутствия молнии. Минусы же очевидны — надевать анорак сложнее, да и расстегнуться в случае необходимости не получится.

Шубы и дубленки из искусственного меха

Шубы и дубленки из натурального меха, еще недавно считавшиеся признаком статуса, все чаще переходят в разряд моветона — этичность обращения с животными выходит на первый план. Альтернативой могут выступать шубы и дубленки из искусственного меха. Правда, производство такого меха значительно вредит экологии: различные синтетические материалы влияют на жизнь животных опосредованно, загрязняя окружающую среду. Тем не менее прямого воздействия на животных нет, и любитель такой шубы может чувствовать себя относительно спокойно.

Фото: pxhere.com

Стереотип о том, что искусственный мех — холоднее натурального, имеет право на существование, но все же истинность такого тезиса зависит от конкретного случая. Шуба из натурального меха может оказаться холодной, а из искусственного — теплой. Из плюсов шуб из искусственного меха — цена, вес, относительная простота в уходе. Основной недостаток, конечно, недолговечность. Все сказанное выше справедливо и по отношению к искусственным дубленкам: тут используются замены как для меха, так и для кожи.

Максим Матвеев