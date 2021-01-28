УНИКС побил рекорд Еврокубка по количеству побед

УНИКС обыграл черногорский клуб «Морнар Бар» (87:70) в матче Топ-16 Еврокубка по баскетболу.

Эта победа стала для казанской команды 155-й в истории выступлений в данном турнире. По этому показателю казанцы обошли испанскую «Валенсию», в активе которой осталось 154 победы.

Впервые УНИКС участвовал в Еврокубке в сезоне-2005/06, когда лига называлась Кубок УЛЕБ. Всего казанцы выиграли 70,8% матчей в турнире. В активе УНИКСа также победа в Еврокубке в 2011 году и одно участие в финале (2014 год).

Напомним, ранее главный тренер казанцев Димитрис Прифтис объяснил, за счет чего его команда смогла победить на выезде «Морнар Бар».