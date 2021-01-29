Россияне выбирают карты с процентом на остаток вместо банковских вкладов

В течение последних нескольких лет наблюдается устойчивая тенденция снижения процентных ставок по банковским вкладам. Это обусловлено сокращением учетной ставки Банка России. В связи со снижением привлекательности депозитов клиенты ищут альтернативные инструменты для хранения своих сбережений. Один из таких вариантов — дебетовые карты с процентом на остаток. Многие банки в последнее время также снизили ставки по дебетовкам, однако данный продукт по-прежнему гораздо выгоднее банковского вклада. Для этого есть несколько причин.



Во-первых, карта имеет более широкий функционал — клиент может в любое время пополнить баланс или снять деньги без потери начисленного дохода. В этом смысле банковский вклад существенно проигрывает дебетовке, так как в большинстве случаев для получения максимального дохода средства на счете должны оставаться неприкосновенными в течение всего срока действия договора.

Во-вторых, хранение средств на карте может принести более высокую доходность, ведь условия начисления процентов по дебетовкам выгоднее аналогичных условий по вкладам. Банки предлагают повышенные ставки по карточным счетам, так как в этом случае они получают стабильные пассивы. Клиенты охотнее хранят деньги на доходных картах, в то время как остатки по обычным картам и счетам до востребования отличаются невысокой стабильностью, в результате чего банку сложнее управлять своей ликвидностью.

Еще один плюс дебетовой карты, которым не может похвастаться ни один банковский вклад, — это возврат средств за покупки. По дебетовкам с кешбэком и процентом на остаток можно получать двойную выгоду. К тому же средства, размещенные на картах, равно как и на банковских депозитах, попадают под действие Системы страхования вкладов физических лиц. Компенсация выплачивается в случае банкротства банка или отзыва лицензии. Максимальная сумма возмещения все та же — 1 400 000 рублей в пределах одного банка.

Однако для получения максимальной выгоды при выборе доходной карточки нужно тщательно изучить условия начисления процентов. В первую очередь необходимо узнать сумму остатка, на которую насчитывается доход. Она может составлять от 100 000 до 1 000 000 рублей (больше в редких случаях). Еще один важный момент — это порядок расчета процентов. В одних банках ставка начисляется на сумму ежедневного остатка, а в других — на сумму минимального остатка, который был зафиксирован в течение отчетного месяца. Разумеется, для клиента первый вариант предпочтительнее.

Доходные дебетовые карты сегодня представлены в продуктовых линейках многих российских банков. Наибольшей популярностью пользуются дебетовки «Восточного Банка», «Альфа-Банка», УБРиР, банков «Уралсиб» и «Хоум Кредит». Для подбора лучшего предложения следует обратить внимание на актуальный рейтинг доходных карт, представленный на сайте mnogo-kreditov.ru (18+).

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