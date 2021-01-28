В Зеленодольске назначен новый прокурор города

Фото: прокуратура РТ

Новым прокурором Зеленодольска стал старший советник юстиции Сергей Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Егоров назначен на должность Зеленодольского городского прокурора приказом Генерального прокурора России. Представил его коллективу прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

Фото: прокуратура РТ

Сергей Егоров работает в органах прокуратуры с 1990 года. Карьеру начал с должности стажера прокуратуры Московского района города Казани. В разные годы трудился в Татарской природоохранной межрайонной прокуратуре, в Тюлячинском районе, Чистополе, в прокуратуре республики.

Ранее должность прокурора Зеленодольска занимал Анатолий Трифонов. Он возглавил один из отделов в аппарате прокуратуры Татарстана.



Ранее сообщалось о назначении двух новый прокурорах в районах РТ.

Ольга Плешкова