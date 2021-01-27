В двух районах Татарстана назначили новых прокуроров

Новым прокурором Кукморского района Татарстана стал Антон Чураков. Он сменил Ришата Шакирова, который в свою очередь занял пост прокурора Менделеевского района вместо Чуракова. Соответствующие приказы подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Чураков в начал службу в органах прокуратуры в 2008 году в должности помощника Зеленодольского городского прокурора РТ. В 2016- 2021 годах был прокурором Менделеевского района РТ.

Фото: прокуратура РТ

Шакиров начал работать в 2003 году в должности следователя прокуратуры Высокогорского района Республики Татарстан. В 2011-2016 годах был прокурором Апастовского района РТ, в 2016-2021 годах - Кукморского района.



Фото: прокуратура РТ

Сегодня прокурор РТ Татарстан Илдус Нафиков представит вновь назначенных руководителей коллективам районных прокуратур.