Ассоциация торговых сетей не получала информации о перебоях в поставках яиц из-за птичьего гриппа

Фото: Максим Платонов (архив)

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что не располагают информацией о проблемах с поставками яиц в торговые сети.

«В АКОРТ не поступала информация о перебоях или сложностях с поставками куриных яиц в торговые сети-члены ассоциации», — цитирует ТАСС сообщение ассоциации.

В АКОРТ входят крупнейшие ретейлеры РФ: «Азбука Вкуса», «Ашан», «Лента», «Магнит», Х5 Retail Group и другие.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники написал о проблемах с поставками яиц из-за птичьего гриппа. Якобы в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц выросла почти на 20%.

Напомним, что Татарстан также столкнулся со вспышками птичьего гриппа. Самая большая из них была зафиксирована на «Агрофирме «Залесный» и принесла ущерб в 225 млн рублей.