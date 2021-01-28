Стало известно, с каких улиц Казани будут вывозить снег сегодня

За сутки с улиц Казани вывезли почти 18 тыс. тонн снега. Использовано 120 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома.

Фото: kzn.ru

Сегодня днем на смену выйдут 383 дорожных рабочих и 367 единиц специальной техники. Коммунальщики будут расчищать участки улиц Фатыха Амирхана, Баумана, Бондаренко, Васильченко, Гарифьянова, Рихарда Зорге, Кленовой, Кожевенной, Краснококшайской, Кул Гали, Аделя Кутуя, Лобачевского, Мавлютова, Меридианной, Каюма Насыри, Островского, Побежимова, Портовой, Привокзальной, Саид-Галеева, Седова, Симонова, Соловецких Юнг, Зайни Султана, Сыртлановой, Технической, Тинчурина, Шамиля Усманова, Фукса, Клары Цеткин, Чапаева, Четаева, Чистопольской, Шоссейной, Шуртыгина, Энтузиастов, а также с Мамадышского тракта, площади Свободы, проспекта Ямашева и других участков.

Ранее в Татарстане на трассе М-7 впервые применили чистую соль для борьбы с гололедом.

Ольга Плешкова