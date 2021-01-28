В России запретили обрабатывать фото на паспорт

В России вступил в силу обновленный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. Согласно новым правилам, обрабатывать фотографии на паспорт нельзя.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого»,— говорится в регламенте.

Среди ограничений числятся использование линз, меняющих цвет глаз. Фотографироваться в очках можно, если оправа не закрывает глаза, при этом стекла не должны быть тонированными.

На фото у владельца паспорта должно быть нейтральное выражение лица. По религиозным соображениям можно использовать головной убор, если он не скрывает овал лица.

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Ольга Плешкова