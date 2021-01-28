В России запретили обрабатывать фото на паспорт
В России вступил в силу обновленный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. Согласно новым правилам, обрабатывать фотографии на паспорт нельзя.
«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого»,— говорится в регламенте.
Среди ограничений числятся использование линз, меняющих цвет глаз. Фотографироваться в очках можно, если оправа не закрывает глаза, при этом стекла не должны быть тонированными.
На фото у владельца паспорта должно быть нейтральное выражение лица. По религиозным соображениям можно использовать головной убор, если он не скрывает овал лица.
Ранее Владимир Путин прокомментировал идею введения «ковидных паспортов»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым