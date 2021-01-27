В 2020 году в Татарстане на реализацию федеральных проектов в сфере экологии направили более 2,8 млрд рублей

В прошлом году Татарстан принял участие в четырех федеральных проектах в сфере экологии: «Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов» и «Чистая страна», сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

На их реализацию выделили 2,81 млрд рублей, в том числе более 2 млрд из федерального бюджета. Всего на охрану окружающей среды в Татарстане из бюджетов всех уровней и инвестиций предприятий в 2020 году направили более 11 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве отметили, что на проведение трех мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда по федпроекту «Чистая страна» Татарстану выделили 834 млн рублей.

Татьяна Демина