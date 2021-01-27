«Татнефть» планирует удвоить годовой темп снижения потребления топлива

Компания «Татнефть» планирует в два раза увеличить ежегодные темпы снижения потребления топливно-энергетических ресурсов. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании Совета директоров организации.

«Советом директоров одобрено расширение программы с целью удвоения текущих темпов повышения энергоэффективности, в том числе проекты снижения удельных энергозатрат добычи нефти за счет смены вытесняющего агента», — говорится в сообщении на сайте «Татнефти».

Фото: tatarstan.ru

На сегодняшний день ежегодные темпы снижения потребления топлива компанией составляют более 1%, или 40,7 тыс. тонн условного топлива.

Ранее сообщалось, что в повестке сегодняшнего заседания Совета директоров «Татнефти» обсуждение итогов бюджета за 2020 год и утверждение бюджета на февраль 2021 года.



Татьяна Демина